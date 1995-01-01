Ромарио: «Месси более одарен технически, чем Роналду. Я бы предпочел играть с Лео»

Бывший нападающий «Барселоны» Ромарио заявил, что, если бы у него была возможность выбрать в качестве партнера по команде лидера каталонцев Лионеля Месси или форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, он бы предпочел аргентинца.

«Я люблю Месси, он великолепен. Но нужно также сказать, что Криштиану Роналду входит в пятерку лучших футболистов в истории.

Если бы мне пришлось выбирать, с кем играть, я бы остался с Месси. Он более одарен технически. Я бы больше предпочел видеть в команде Лео, чем Криштиану», – сказал Ромарио.