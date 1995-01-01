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    Ромарио: «Месси более одарен технически, чем Роналду. Я бы предпочел играть с Лео»

    Бывший нападающий «Барселоны» Ромарио заявил, что, если бы у него была возможность выбрать в качестве партнера по команде лидера каталонцев Лионеля Месси или форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, он бы предпочел аргентинца.

    «Я люблю Месси, он великолепен. Но нужно также сказать, что Криштиану Роналду входит в пятерку лучших футболистов в истории.

    Если бы мне пришлось выбирать, с кем играть, я бы остался с Месси. Он более одарен технически. Я бы больше предпочел видеть в команде Лео, чем Криштиану», – сказал Ромарио.

    • За свою карьеру Месси девять раз стал чемпионом Испании, шесть раз выиграл национальный Кубок и четырежды победил в Лиге чемпионов.
    • Роналду трижды выиграл АПЛ и два раза Примеру, завоевал Кубок Англии и дважды Кубок Испании, пять раз стал победителем ЛЧ.
    • В период с 2008-го по 2017 год аргентинец и португалец по пять раз выиграли «Золотой мяч».

    Источник: Squawka

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61773

      zigbert 23 минуты назад

      Единственное что на данный момент не достает Месси - это титул ЛЧ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7381

      DeStar > zigbert 4 минуты назад

      4-ех тип мало?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1143

      InterMilLano1908 1 час назад

      Интересно кто же в этой пятёрки выше роналду???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3807

      84aivengo > InterMilLano1908 28 минут назад

      истинный роналдо... ему только травмы помешали

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3807

      84aivengo > 84aivengo 2 минуты назад

      истинный- роналдо... бразильский то есть ... не до конца охарактеризовал свою мысль ..

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