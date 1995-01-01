Ромарио: «Месси более одарен технически, чем Роналду. Я бы предпочел играть с Лео»

Единственное что на данный момент не достает Месси - это титул ЛЧ.
Бывший нападающий «Барселоны» Ромарио заявил, что, если бы у него была возможность выбрать в качестве партнера по команде лидера каталонцев Лионеля Месси или форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, он бы предпочел аргентинца.
«Я люблю Месси, он великолепен. Но нужно также сказать, что Криштиану Роналду входит в пятерку лучших футболистов в истории.
Если бы мне пришлось выбирать, с кем играть, я бы остался с Месси. Он более одарен технически. Я бы больше предпочел видеть в команде Лео, чем Криштиану», – сказал Ромарио.
- За свою карьеру Месси девять раз стал чемпионом Испании, шесть раз выиграл национальный Кубок и четырежды победил в Лиге чемпионов.
- Роналду трижды выиграл АПЛ и два раза Примеру, завоевал Кубок Англии и дважды Кубок Испании, пять раз стал победителем ЛЧ.
- В период с 2008-го по 2017 год аргентинец и португалец по пять раз выиграли «Золотой мяч».