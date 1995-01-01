Умер пожизненный президент «Манчестер Сити» Хэлфорд. Ему было 77 лет

Не стало пожизненного президента «Манчестер Сити» Бернарда Хэлфорда. Ему было 77 лет.

Хэлфорд занимал должность секретаря «Сити» на протяжении 40 лет и остается в Зале славы английского клуба.

В 2010 году его признали пожизненным президентом «Сити».

Соболезнования в связи с его смертью уже выразили глава клуба и главный тренер Хосеп Гвардиола .

. В ближайшем матче «горожан» против «Фулхэма» состоится церемония прощания болельщиков с многолетним президентом клуба.