Конов: «Z+ точно не будет на игре «Зенита» с «Оренбургом»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов поделился добытой информацией о ситуации с клубным каналом «Зенита» Z+.

«Окончательного решения на данный момент по судьбе проекта Z+ нет. Возможно, что какие-то новости будут завтра.

На данный момент Z+ точно не будет на игре с «Оренбургом». Дальше три сценария: проект закрывается полностью, проект меняет команду авторов / исполнителей / производителей, или действующая команда получает второй шанс, но без экстрима и мата. Ждем», – говорится в посте Конова в телеграме.

Мы посмотрели новый канал «Зенита». Там матерились и сравнивали города с половыми органами