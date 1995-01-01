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    Конов: «Z+ точно не будет на игре «Зенита» с «Оренбургом»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов поделился добытой информацией о ситуации с клубным каналом «Зенита» Z+.

    «Окончательного решения на данный момент по судьбе проекта Z+ нет. Возможно, что какие-то новости будут завтра.

    На данный момент Z+ точно не будет на игре с «Оренбургом». Дальше три сценария: проект закрывается полностью, проект меняет команду авторов / исполнителей / производителей, или действующая команда получает второй шанс, но без экстрима и мата. Ждем», – говорится в посте Конова в телеграме.

    Мы посмотрели новый канал «Зенита». Там матерились и сравнивали города с половыми органами

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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