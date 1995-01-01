Гризманн: «Я сыт по горло слухами о своем будущем»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что его раздражают многочисленные слухи о возможной смене клубной прописки.
«Я сыт по горло. Хотя с другой стороны я уже привык к этому, так как каждый год происходит одно и то же. У «Атлетико» выдался непростой сезон, но я всегда был уверен, что команда нуждается во мне», – сказал Гризманн.
- Согласно данным СМИ, Гризманн интересен «ПСЖ», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», но сам футболист якобы хочет перейти в «Барселону».
- Контракт француза с «Атлетико» рассчитан до июня 2023 года.