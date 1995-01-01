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    Гризманн: «Я сыт по горло слухами о своем будущем»

    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что его раздражают многочисленные слухи о возможной смене клубной прописки.

    «Я сыт по горло. Хотя с другой стороны я уже привык к этому, так как каждый год происходит одно и то же. У «Атлетико» выдался непростой сезон, но я всегда был уверен, что команда нуждается во мне», – сказал Гризманн.

    • Согласно данным СМИ, Гризманн интересен «ПСЖ», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», но сам футболист якобы хочет перейти в «Барселону».
    • Контракт француза с «Атлетико» рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Sport.es

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