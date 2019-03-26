Месси приобрел iPhone XS Max и покрыл его золотом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел один из самых дорогих смартфонов в мире – iPhone XS Max.

Футболист покрыл его 24-каратным золотом, выгравировав на задней крышке эмблемы сборной Аргентины и каталонского клуба, свои фамилию и игровой номер, и имена своей жены и троих детей.

Изначальная цена iPhone XS Max составляет около 1300 долларов. Предполагается, что после облачения его в золото стоимость возросла в два или три раза.