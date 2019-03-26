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    Месси приобрел iPhone XS Max и покрыл его золотом

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел один из самых дорогих смартфонов в мире – iPhone XS Max.

    Футболист покрыл его 24-каратным золотом, выгравировав на задней крышке эмблемы сборной Аргентины и каталонского клуба, свои фамилию и игровой номер, и имена своей жены и троих детей.

    Изначальная цена iPhone XS Max составляет около 1300 долларов. Предполагается, что после облачения его в золото стоимость возросла в два или три раза.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +56

      Игорь В 22 минуты назад

      Чурка всегда останется чуркой. И не имеет значения Реал или сборная Аргентины. Чурки везде одинаковые приматы

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      Рейтинг: +3280

      sochi-2013 28 минут назад

      Херня какая. Сейчас з/п у него более 10 000 000 р. в день (с бонусами). Что для него 100 000-150 000? Детское хвастовство.

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      Рейтинг: +2695

      Старикан 49 минут назад

      Может к продаже готовит? На аукционе такая хр.енька может за бешеные баблосы улететь!

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      Рейтинг: +7358

      DeStar > Старикан 28 минут назад

      нафига ему эти копейки?)

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      Рейтинг: +2055

      Kulimen 50 минут назад

      Еще бы фамилию Путина нанес,чтобы ко всем подмазаться.

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      Рейтинг: +1683

      diadushka > Kulimen 22 минуты назад

      это бы унизило репутацию Месси!

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      Рейтинг: +7358

      DeStar 59 минут назад

      Про роналду бы сказали что-нибудь гейское =) про эго, самолюбие и красавание)

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      Рейтинг: +18686

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Я предпочел бы не оттягивать карманы, но каждый дрочит, так как хочет. Он великий, ему будут прощены любые глупости.

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