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    Польский журналист: «Лех» покинут 15 игроков, в том числе Жамалетдинов»

    Польский журналист Куба Радомски сообщил, что «Лех» расстанется с большой группой футболистов в летнее трансферное окно, включая российского нападающего Тимура Жамалетдинова.

    Клуб из Познани арендовал 21-летнего футболиста у ЦСКА в январе этого года на срок до конца сезона.

    «У «Леха» нет финансовых проблем. Даже если клуб не попадeт в еврокубки, что вполне вероятно, то продаст Роберта Гумний за 6-8 миллионов евро. Уход 15-ти футболистов, в том числе Жамалетдинова, связан с двумя другими причинами. Во-первых, в команде присутствуют два лагеря: поляки с балканцами и все остальные. Во-вторых, нынешний состав не способен бороться за второе-третье место в чемпионате.

    На мой взгляд, немного странно, что Жамалетдинов находится среди 14-15 футболистов, которые покинут клуб летом. Нападающий не получил достаточно шансов, чтобы себя проявить – хотя бы один полный матч в чемпионате», – сказал Радомски.

    В этом сезоне Жамалетдинов провел за «Лех» пять матчей в чемпионате Польши и не сделал ни одного результативного действия.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +568

      ruded 2 минуты назад

      поторопился с вью после перехода...

      0
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      Рейтинг: +64013

      Рубик Докоян 3 минуты назад

      Уходить в аренду тоже надо не абы куда...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8006

      vladimir-7 31 минуту назад

      Т. Жамалетдинов вернется в ЦСКА и будет наращивать свое мастерство.

      0
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      Рейтинг: +992

      erma 52 минуты назад

      15 игроков? Меньше евреев вышло с Моисеем из Египта.

      0
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      Рейтинг: +1279

      giluxa1963 1 час назад

      аренда была явной ошибкой

      0
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      Рейтинг: +9950

      bset > giluxa1963 44 минуты назад

      Только это не аренда. Жамалетдинова купили.

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