Польский журналист: «Лех» покинут 15 игроков, в том числе Жамалетдинов»

Польский журналист Куба Радомски сообщил, что «Лех» расстанется с большой группой футболистов в летнее трансферное окно, включая российского нападающего Тимура Жамалетдинова.

Клуб из Познани арендовал 21-летнего футболиста у ЦСКА в январе этого года на срок до конца сезона.

«У «Леха» нет финансовых проблем. Даже если клуб не попадeт в еврокубки, что вполне вероятно, то продаст Роберта Гумний за 6-8 миллионов евро. Уход 15-ти футболистов, в том числе Жамалетдинова, связан с двумя другими причинами. Во-первых, в команде присутствуют два лагеря: поляки с балканцами и все остальные. Во-вторых, нынешний состав не способен бороться за второе-третье место в чемпионате.

На мой взгляд, немного странно, что Жамалетдинов находится среди 14-15 футболистов, которые покинут клуб летом. Нападающий не получил достаточно шансов, чтобы себя проявить – хотя бы один полный матч в чемпионате», – сказал Радомски.

В этом сезоне Жамалетдинов провел за «Лех» пять матчей в чемпионате Польши и не сделал ни одного результативного действия.