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    Президент «Зенита» Медведев – о канале Z+: «Эфир был сделан плохо и безвкусно»

    Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал запуск медиа-проекта «Z+».

    – Болельщики сильно раскритиковали запуск канала Z+.

    – Мы все знаем, кто такой Шнур, знаем его песни, знаем, что он может вести передачи без использования ненормативной лексики. То, что было в программе – это сквернословие. Неважно, какой значок стоит – «16+» или «18+». Все-таки чувство меры и такта не должно было покидать ни авторов, ни участников. Я видел сценарий до запуска передачи, и трудно было вообразить, во что все это превратится. В итоге эфир был сделан плохо, безвкусно. Это недопустимо.
    Скоро будет представлена новая концепция. Не знаю, успеем ли к матчу с «Оренбургом». Ключевой будет игра с «Локомотивом» в Москве. Может быть, подготовить концепцию удастся к этой встрече. И мы должны отталкиваться от футбола, именно игра должна быть центральной темой программы.

    – Вы бы хотели, чтобы Шнур снова появился в эфире?

    – В таком случае мне обязательно нужно будет с ним встретиться, потому что я президент клуба, несу ответственность за происходящее. Можно говорить, что артист, художник свободен в своих проявлениях. Шнур – глубокий человек. Но образ, в котором он выступает на концертах, – это одно, а образ, в котором он выступил на канале, – другое.

    – Новой концепцией программы занимаются те же люди во главе с Игорем Порошиным?

    – Скоро будет представлен сценарий нового выпуска. Пока это делает группа, которая готовила предыдущий эфир. Если концепция не будет принята, то тогда пойдет речь о смене творческого коллектива.

    Президент «Зенита» Медведев: «Зенит» заработал на билетах и абонементах в прошлом сезоне 14 миллионов евро»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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