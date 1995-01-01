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    Президент «Зенита» Медведев: «Зенит» заработал на билетах и абонементах в прошлом сезоне 14 миллионов евро»

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о коммерческой деятельности клуба.

    «В прошлом сезоне на билетной и абонементной программах мы заработали 14 миллионов евро, на мерчендайзинге в дни проведения матчей – 3 миллиона евро, на кейтеринге – 650 тысяч евро.

    Удовлетворены ли мы? Еще нет. Мы бы хотели, чтобы на каждом матче была полная заполняемость. Планируем создание мегамагазина, музея. Надеюсь, нам удастся если не повторить модель «Барселоны» в этом плане, то хотя бы концептуально сделать что-то похожее.

    Рекламные контракты с компаниями газовой группы составляют порядка 50% от бюджета – контракты абсолютно релевантные и соответствуют правилам финансового фэйр-плей. Остальную часть привносят другие спонсоры. Также есть поступления в бюджет за счет продажи телеправ. У нас, как и у ведущих европейских клубов, набор спонсоров очень большой, что позволяет привлекать значительные средства, – сказал Медведев.

    Президент «Зенита» Медведев: «Обсудим с «Барселоной» сотрудничество футбольных академий»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1418

      neveldomha 1 час назад

      Лучше бы здюли считали по прошлому сезону. Так куда больше, чем 14 млн. здюль

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      Рейтинг: +978

      Бухбух 1 час назад

      Этот заработок ничто, по сравнению с затратами на строительство стадиона.

      0
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      Рейтинг: +2052

      RotBerg 1 час назад

      И футболки без надписей герболайф и другой чепухи)) браво Зенит!

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