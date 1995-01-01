Президент «Зенита» Медведев: «Зенит» заработал на билетах и абонементах в прошлом сезоне 14 миллионов евро»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о коммерческой деятельности клуба.

«В прошлом сезоне на билетной и абонементной программах мы заработали 14 миллионов евро, на мерчендайзинге в дни проведения матчей – 3 миллиона евро, на кейтеринге – 650 тысяч евро.

Удовлетворены ли мы? Еще нет. Мы бы хотели, чтобы на каждом матче была полная заполняемость. Планируем создание мегамагазина, музея. Надеюсь, нам удастся если не повторить модель «Барселоны» в этом плане, то хотя бы концептуально сделать что-то похожее.

Рекламные контракты с компаниями газовой группы составляют порядка 50% от бюджета – контракты абсолютно релевантные и соответствуют правилам финансового фэйр-плей. Остальную часть привносят другие спонсоры. Также есть поступления в бюджет за счет продажи телеправ. У нас, как и у ведущих европейских клубов, набор спонсоров очень большой, что позволяет привлекать значительные средства, – сказал Медведев.

Президент «Зенита» Медведев: «Обсудим с «Барселоной» сотрудничество футбольных академий»