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    Мбаппе каждые 83,5 минуты делает результативное действие за «ПСЖ» и сборную Франции

    Килиан Мбаппе поучаствовал в крупной победе сборной Франции над сборной Исландии (4:0) в рамках отбора Евро-2020 и улучшил личную статистику.

    Форвард «ПСЖ» забил и отдал два ассиста.

    По статистике Килиан совершает результативное действие за парижан и в матчах за сборную каждые 83,5 минуты на поле.

    Всего на счету Мбаппе 169 матчей, 91 гол и 48 голевых передач.

    • Мбаппе – самый молодой футболист, сыгравший 30 матчей за сборную Франции.
    • Предыдущий рекорд принадлежал Кариму Бензема, который отыграл 30 встреч к 22 годам и 9 месяцам.
    • Килиан дебютировал в сборной Франции в 2017 году в возрасте 18 лет 95 дней.

    Источник: Твиттер Squawka

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    Сегодня, 07:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63930

      Рубик Докоян 1 час назад

      Мбаппе интересен прежде всего не разного рода личными достижениями, а своей игрой на футбольном поле, за кого бы он не играл...

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