Мбаппе каждые 83,5 минуты делает результативное действие за «ПСЖ» и сборную Франции

Мбаппе интересен прежде всего не разного рода личными достижениями, а своей игрой на футбольном поле, за кого бы он не играл...
Килиан Мбаппе поучаствовал в крупной победе сборной Франции над сборной Исландии (4:0) в рамках отбора Евро-2020 и улучшил личную статистику.
Форвард «ПСЖ» забил и отдал два ассиста.
По статистике Килиан совершает результативное действие за парижан и в матчах за сборную каждые 83,5 минуты на поле.
Всего на счету Мбаппе 169 матчей, 91 гол и 48 голевых передач.
- Мбаппе – самый молодой футболист, сыгравший 30 матчей за сборную Франции.
- Предыдущий рекорд принадлежал Кариму Бензема, который отыграл 30 встреч к 22 годам и 9 месяцам.
- Килиан дебютировал в сборной Франции в 2017 году в возрасте 18 лет 95 дней.