Мбаппе каждые 83,5 минуты делает результативное действие за «ПСЖ» и сборную Франции

Килиан Мбаппе поучаствовал в крупной победе сборной Франции над сборной Исландии (4:0) в рамках отбора Евро-2020 и улучшил личную статистику.

Форвард «ПСЖ» забил и отдал два ассиста.

По статистике Килиан совершает результативное действие за парижан и в матчах за сборную каждые 83,5 минуты на поле.

Всего на счету Мбаппе 169 матчей, 91 гол и 48 голевых передач.