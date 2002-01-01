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    Зинченко: «Хочу побить рекорд Тимощука по матчам за сборную»

    Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, какую цель перед собой ставит. Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.

    – Очень много играешь за сборную. Если сыграешь с Люксембургом, этот матч будет 25-й.

    – У меня есть планка, я хочу побить рекорд Анатолия Тимощука.

    • Нынешний тренер «Зенита» Тимощук провел за сборную 144 матча, дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира.
    • 22-летний Зинченко играет за команду с 2015 года.
    • В текущем сезоне АПЛ украинец провел семь матчей, сделал три результативных паса.

    Источник: Footboom

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2222

      Yev 16 минут назад

      И потом на заслуженный отдых - в тренерский штаб Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63898

      Рубик Докоян 20 минут назад

      Все возможности есть, чтобы сыграть 100 и более матчей, а сколько получится время покажет.

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