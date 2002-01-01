Зинченко: «Хочу побить рекорд Тимощука по матчам за сборную»

И потом на заслуженный отдых - в тренерский штаб Зенита.
Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, какую цель перед собой ставит. Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.
– Очень много играешь за сборную. Если сыграешь с Люксембургом, этот матч будет 25-й.
– У меня есть планка, я хочу побить рекорд Анатолия Тимощука.
- Нынешний тренер «Зенита» Тимощук провел за сборную 144 матча, дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира.
- 22-летний Зинченко играет за команду с 2015 года.
- В текущем сезоне АПЛ украинец провел семь матчей, сделал три результативных паса.