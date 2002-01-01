Зинченко: «Хочу побить рекорд Тимощука по матчам за сборную»

Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, какую цель перед собой ставит. Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.

– Очень много играешь за сборную. Если сыграешь с Люксембургом, этот матч будет 25-й.

– У меня есть планка, я хочу побить рекорд Анатолия Тимощука.