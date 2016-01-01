Девушка Кокорина – об Александре: «Он очень светлый человек. Самый добрый из всех, кого я встречала»

Дарья Валитова, девушка нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пообщалась в инстаграме с подписчиками. Она дала характеристику своему избраннику, отбывающему арест в СИЗО.

«Он очень светлый человек. Он самый добрый человек из всех, кого я встречала в своей жизни», – сказала женщина пользователям.