Девушка Кокорина – об Александре: «Он очень светлый человек. Самый добрый из всех, кого я встречала»

Бывшие жены Радимова, Глушакова, Тарасова, Аршавина и т.д. в своё время тоже так думали. А потом любофф кончается и начинается дележка бабла
Дарья Валитова, девушка нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пообщалась в инстаграме с подписчиками. Она дала характеристику своему избраннику, отбывающему арест в СИЗО.
«Он очень светлый человек. Он самый добрый человек из всех, кого я встречала в своей жизни», – сказала женщина пользователям.
- Кокорин обвиняется в нападении на двух человек, одного из которых, по версии следствия, он ударил стулом по голове.
- Игрок пробудет в СИЗО как минимум до апреля.
- Следствие по делу закончено, материалы передали в суд.