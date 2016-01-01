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    Девушка Кокорина – об Александре: «Он очень светлый человек. Самый добрый из всех, кого я встречала»

    Дарья Валитова, девушка нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пообщалась в инстаграме с подписчиками. Она дала характеристику своему избраннику, отбывающему арест в СИЗО.

    «Он очень светлый человек. Он самый добрый человек из всех, кого я встречала в своей жизни», – сказала женщина пользователям.

    • Кокорин обвиняется в нападении на двух человек, одного из которых, по версии следствия, он ударил стулом по голове.
    • Игрок пробудет в СИЗО как минимум до апреля.
    • Следствие по делу закончено, материалы передали в суд.

    Источник: Инстаграм Дарьи Валитовой

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +92

      Шелкопёр 11 минут назад

      Бывшие жены Радимова, Глушакова, Тарасова, Аршавина и т.д. в своё время тоже так думали. А потом любофф кончается и начинается дележка бабла

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      Рейтинг: +13504

      VVM1964 12 минут назад

      Ну почти святой )))

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      Рейтинг: +13504

      VVM1964 13 минут назад

      Вот подарил бы Паку " свет в конце тоннеля " - был бы совсем светлым (((((

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      Рейтинг: +2222

      Yev 13 минут назад

      Надо проверить, может девчёнка до этого в цыганском рабстве была, сета божьего не видела, потому и хулиган и дебошир ей в радость.

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      Рейтинг: +29779

      Полная Канистра 23 минуты назад

      тю если светлый добрый тогда скажи за что он там в СИЗО сидит? может за улыбку что не сходит с его лица

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      Рейтинг: +113

      Киркинитидец 48 минут назад

      да! как родился так и здает кровь-и лимоны все больным! а табуретку он хотел подарить но промахнулся.

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      Рейтинг: +500

      amazonaws 51 минуту назад

      Самый добрый???
      А как этот "добрый" разукрасил и отметелил потерпевших!
      Куда подевалась его "светлая", очень чёрная "доброта" с примесью ЗВЕРСТВА и безнаказанности!
      Эти его деяния характеризуют Кокорина, как ОЧЕНЬ злого и зверского человека, который готов избить любого, кто подвернётся под его "ДОБРЫЕ" руки и ноги.

      Безнаказанность довела обвиняемых до ТЮРЬМЫ.
      Закон СУРОВ, но это закон и все должны об этом знать, в том числе - Кокорин, Мамаев и другие подельники по криминалу.
      Незнание законов не освобождает от ответственности.
      При вынесении своего решения, суд будет ОПИРАТЬСЯ на закон.
      Вот что главное!!!

      Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
      Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
      Доказательства работают против обвиняемых.

      Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.

      Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим криминальным подельникам наука, как не надо звездить и хулиганить.
      Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
      Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!

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      Рейтинг: +92

      Шелкопёр > amazonaws 14 минут назад

      Вот разорался (( А девушка знает его только с лучшей стороны

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      Рейтинг: -126

      SuperPAV9 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Испания говно

      -4
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