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    Гилерме: «В Бразилии есть деревянные игроки. Не скажу, кто»

    Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме не всех бразильских игроков считает техничными. Сам голкипер является натурализованным бразильцем.

    «Не все в Бразилии техничные, тоже есть деревянные игроки. Их много! Не скажу, кто, не провоцируйте», – сказал спортсмен.

    • Гилерме выступает в России с 2007 года (225 матчей в РПЛ за «Локомотив», 206 пропущенных мячей).
    • За сборную голкипер играет с 2016 года (шесть матчей, пять пропущенных голов).
    • В РПЛ выступает десять футболистов с бразильским гражданством.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6005

      parevg 17 минут назад

      Я помню одного, Дуду, по моему, в ЦСКА играл.

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      Рейтинг: +12420

      shinnik 27 минут назад

      обрусел,х.ули....Маринато-красапет.)

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      Рейтинг: +821

      Axe111 32 минуты назад

      Шикарная новость

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