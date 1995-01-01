Гилерме: «В Бразилии есть деревянные игроки. Не скажу, кто»

Я помню одного, Дуду, по моему, в ЦСКА играл.
Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме не всех бразильских игроков считает техничными. Сам голкипер является натурализованным бразильцем.
«Не все в Бразилии техничные, тоже есть деревянные игроки. Их много! Не скажу, кто, не провоцируйте», – сказал спортсмен.
- Гилерме выступает в России с 2007 года (225 матчей в РПЛ за «Локомотив», 206 пропущенных мячей).
- За сборную голкипер играет с 2016 года (шесть матчей, пять пропущенных голов).
- В РПЛ выступает десять футболистов с бразильским гражданством.