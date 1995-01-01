Гилерме: «В Бразилии есть деревянные игроки. Не скажу, кто»

Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме не всех бразильских игроков считает техничными. Сам голкипер является натурализованным бразильцем.

«Не все в Бразилии техничные, тоже есть деревянные игроки. Их много! Не скажу, кто, не провоцируйте», – сказал спортсмен.