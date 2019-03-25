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    «Зенит» запустил персидскую версию официального сайта. Теперь он доступен на 15 языках

    «Зенит» объявил о расширении мультиязычности официального сайта. Петербуржцы добавили версию портала на персидском языке, который является государственным в Иране.

    За «Зенит» выступает иранский нападающий Сердар Азмун.

    С сегодняшнего дня клубный сайт доступен для чтения на 15-ти языках, включая русский, английский, испанский, португальский, итальянский, немецкий, французский, польский, китайский, японский, датский, финский, иврит, хинди и фарси (персидский).

    • Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.
    • За сине-бело-голубых 24-летний форвард провел семь матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +547

      ДВС 31 минуту назад

      Жду на табасаранском про Леона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1057

      Manilov 1 час назад

      Ну наконец-то! А на малайском когда будет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3612

      GoldPlayFIFARus9 > Manilov 39 минут назад

      Смех смехом, но Зенит очень здорово работает в медиа-пространстве. Подписчиков в два раза больше, чем у ближайшего конкурента.И это при всём при том,что уже года 3 нашу игру не назвать ничем другим как днище,а кол-во подписоты растёт и растёт...

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