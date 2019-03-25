«Зенит» запустил персидскую версию официального сайта. Теперь он доступен на 15 языках

«Зенит» объявил о расширении мультиязычности официального сайта. Петербуржцы добавили версию портала на персидском языке, который является государственным в Иране.

За «Зенит» выступает иранский нападающий Сердар Азмун.

С сегодняшнего дня клубный сайт доступен для чтения на 15-ти языках, включая русский, английский, испанский, португальский, итальянский, немецкий, французский, польский, китайский, японский, датский, финский, иврит, хинди и фарси (персидский).