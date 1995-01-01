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    Sport.es: Роналду попросил «Ювентус» купить Варана

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан, как уже ранее сообщалось, входит в трансферный список «Ювентуса».

    По информации Sport.es, инициатива по приобретению француза исходит от нападающего туринцев Криштиану Роналду. С этой просьбой португалец обратился к руководству бело-черных.

    Ожидается, что мадридцы попросят за 25-летнего футболиста не менее 90 миллионов евро.

    • Роналду и Варан вместе выступали за «Реал» с 2011-го по 2018 год.
    • Контракт француза с испанским клубом рассчитан до 2022 года.
    • Сумма отступных за Варана составляет 500 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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