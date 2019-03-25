Андрей Федун: «Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказал мнение по поводу акций болельщиков красно-белых, направленных против капитана команды Дениса Глушакова.

В выходные в Москве появились растяжки с лозунгами против полузащитника. Они были развешены около компаний, которыми являются спонсорами столичного клуба.

«Лучше этими акциями они не делают, это точно. Можно делать хорошо, можно плохо. Они делают плохо.

Эффект на клуб? Ну какой эффект могут иметь действия людей, которые преследуют непонятно что? «Мы не любим Васю». Ну что это такое? Опять какая-то борьба за свободу. Свободу чего или кого?

Мне кажется, задача болельщиков – ходить на футбол, смотреть. Ну, если нравится вам игрок – кричите, что он хороший, если нет – что плохой, что плохо играет. А так изводить кого-то… Видимо, кому-то это надо. Найти бы, кому», – сказал Федун.