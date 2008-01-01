Фанаты «Спартака» развесили по Москве растяжки с лозунгами против Глушакова

В течение минувших выходных в Москве появились баннеры с лозунгами, направленными против капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

Болельщики москвичей вывесили растяжки около компаний, являющихся спонсорами клуба.

Так, возле заправок «Лукойл» появились растяжки с надписями «Глушаков – худшая присадка к вашему топливу» и «Глушаков разрушает командный механизм». А около отделений банка «Открытие» – «Вклад Глушаков: потеряй все».

Есть растяжки и с другими фразами: «Nissan. С Глушаковым далеко не уедешь», «Nissan. Глушаков – intellectual disability (умственная отсталость)», «Пиво «Глушаков» – забродившее год назад», «Winline. Ставка на Глушакова всегда проигрышная».

Напомним, 17 марта полузащитник забил единственный мяч москвичей в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

В текущем сезоне Глушаков провел за «Спартак» 20 игр и отметился двумя мячами.