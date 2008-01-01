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    Фанаты «Спартака» развесили по Москве растяжки с лозунгами против Глушакова

    В течение минувших выходных в Москве появились баннеры с лозунгами, направленными против капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

    Болельщики москвичей вывесили растяжки около компаний, являющихся спонсорами клуба.

    Так, возле заправок «Лукойл» появились растяжки с надписями «Глушаков – худшая присадка к вашему топливу» и «Глушаков разрушает командный механизм». А около отделений банка «Открытие» – «Вклад Глушаков: потеряй все».

    Есть растяжки и с другими фразами: «Nissan. С Глушаковым далеко не уедешь», «Nissan. Глушаков – intellectual disability (умственная отсталость)», «Пиво «Глушаков» – забродившее год назад», «Winline. Ставка на Глушакова всегда проигрышная».

    • Напомним, 17 марта полузащитник забил единственный мяч москвичей в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
    • В текущем сезоне Глушаков провел за «Спартак» 20 игр и отметился двумя мячами.

    Источник: Твиттер-аккаунт Russian ultras

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3732

      84aivengo 4 минуты назад

      я к глушаку конечно не отношусь с уважением,но подобное - перебор,травля...

      0
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      Рейтинг: +235

      АРИЕЦ2008 9 минут назад

      ДЕБИЛЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16607

      афоня72 > АРИЕЦ2008 6 минут назад

      Смотри ка и не постеснялся же сказать..!

      0
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      Рейтинг: +1289

      Leon_ARS 15 минут назад

      Придурки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2218

      arzamas 17 минут назад

      Баннеры вывешиваются, а бюджет осваивается. Кто оплачивает?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18653

      gol_kak_sokol 18 минут назад

      Фанат Спартака и хэйтер Глушака - две большие разницы.

      2
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      Рейтинг: +656

      GermanVo 28 минут назад

      Явно это не фанаты Спартака. Люди, которые действительно болеют за Спартак не будут мутить воду и в так сложной ситуации. Глушаков и долгожданное чемпионство выиграл и суперкубок, и был любимцем публики. А теперь с овном смешали. Пусть из-за него уволили нашего всемилюбимого Карреру, но как он сам и сказал, тренеры и игроки уходят, а Спартак остаётся. Так вот Глушаков в команде и он часть Спартака, и выкладывается на играх. У всех своё видение этой ситуации. Но повторюсь, Глушаков сейчас часть Спартака, и гасить его сейчас, значит дестабилизировать всю команду, тк в команде его пости все ценят и уважают.

      2
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      Рейтинг: +178

      Влад-20 > GermanVo 23 минуты назад

      То, что в команде творится это не спорт, не может игрок в одиночку давать указания и управлять тренером, тут видна рука Федуна и я как раз понимаю фанатов на которых плюнули и растерли, не мало организованных болельщиков не ходят на матчи по этой причине. Глушаков не может сплотить команду, ему лучше уйти.

      -2
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      Рейтинг: +18653

      gol_kak_sokol > Влад-20 17 минут назад

      Ты сам это придумал, или тебе кто-то рассказал ?

      2
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      Рейтинг: +16607

      афоня72 28 минут назад

      Вот кому делать то нечего..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5087

      silver29 32 минуты назад

      Креативно..... Федун понимает только через деньги. В противостоянии с фанами у него нет шансов.

      2
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 42 минуты назад

      Маразм крепчал ... масимоверы не успокаивались.

      2
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      Рейтинг: +643

      FaTeK1945ru 45 минут назад

      ...даже не пойму---- какой эффект фанаты хотят получить?

      1
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      Рейтинг: +5087

      silver29 > FaTeK1945ru 34 минуты назад

      Считаться с собой, и поверь они этого достигнут !

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