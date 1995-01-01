Адвокат: «Предварительное слушание по делу Мамаева и Кокорина будет назначено до 8 апреля»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал, когда должно пройти предварительное слушание по делу футболиста.
- Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы в октябре на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
- Суд дважды продлевал их арест. В последний раз – до 8 апреля.
- Все четверо обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- Сегодня дело Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого было передано в суд.
– Нас пока не уведомляли, что дело передано в суд. Но все ожидаемо: сегодня был последний день по процессуальному сроку, поэтому такое действие и должно быть. В любом случае будет предварительное слушание, где и будет установлена дата рассмотрения дела и вынесение приговора.
– Когда будет предварительное слушание?
– В любом случае оно будет назначено до 8 апреля. А там уже решат, рассматривать дело или отправить его обратно прокурору.
– Есть ли у вас какие-то нарекания к тому, как оформлено обвинительное заключение?
– Я пока не могу вам сказать, потому что еще не видел заключение, которое мне еще предстоит изучить. И если у нас будут какие-то возражения, мы о них заявим на предварительном слушании.
– У вас последовательная позиция о переквалификации статьей на более мягкие. Суд их может сам переквалифицировать или это могут сделать только следователи?
– Да, у суда есть такое право. Мы по-прежнему настаиваем, что бы статья «Хулиганство» была изменена на ту, которая не подразумевает наказание с отбытием наказания в колонии.