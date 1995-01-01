«Барселона» может отдать «Аяксу» Тодибо, чтобы снизить цену на де Лигта

«Барселона» может включить в сделку по переходу защитника «Аякса» Матейса де Лигта своего новичка Жан-Клера Тодибо.

Как сообщает Sport.es, каталонцы готовы отдать амстердамскому клубу в аренду 19-летнего француза, если это посодействует снижению цены на де Лигта.

Ранее «Барселона» предложила за голландца 60 миллионов евро, но «Аякс» хочет выручить от его продажи не менее 100 миллионов.