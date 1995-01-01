«Барселона» может отдать «Аяксу» Тодибо, чтобы снизить цену на де Лигта

«Барселона» может включить в сделку по переходу защитника «Аякса» Матейса де Лигта своего новичка Жан-Клера Тодибо.
Как сообщает Sport.es, каталонцы готовы отдать амстердамскому клубу в аренду 19-летнего француза, если это посодействует снижению цены на де Лигта.
Ранее «Барселона» предложила за голландца 60 миллионов евро, но «Аякс» хочет выручить от его продажи не менее 100 миллионов.
- Сине-гранатовые купили Тодибо 31 января у «Тулузы» за один миллион евро.
- Футболист дебютировал за испанскую команду 6 марта в матче за Суперкубок Каталонии.