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    «Барселона» может отдать «Аяксу» Тодибо, чтобы снизить цену на де Лигта

    «Барселона» может включить в сделку по переходу защитника «Аякса» Матейса де Лигта своего новичка Жан-Клера Тодибо.

    Как сообщает Sport.es, каталонцы готовы отдать амстердамскому клубу в аренду 19-летнего француза, если это посодействует снижению цены на де Лигта.

    Ранее «Барселона» предложила за голландца 60 миллионов евро, но «Аякс» хочет выручить от его продажи не менее 100 миллионов.

    • Сине-гранатовые купили Тодибо 31 января у «Тулузы» за один миллион евро.
    • Футболист дебютировал за испанскую команду 6 марта в матче за Суперкубок Каталонии.

    Источник: Sport.es

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