Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Моуринью: «Ювентус» и «Барселона» сыграют в финале Лиги чемпионов

    Португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    «Ювентус» и «Барселона» – два главных претендента на победу в турнире. Думаю, они сыграют в финале. У обеих команд есть опыт, талант и особенные футболисты. С такими игроками, как Роналду и Месси, команды в итоге становятся лучшими», – сказал Моуринью.

    • «Ювентус» в 1/4 финала ЛЧ сыграет с «Аяксом», а в случае выхода в следующий раунд померится силами с победителем пары «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
    • «Барселону» ожидают матчи с «Манчестер Юнайтед», а в потенциальном полуфинале каталонцы могут встретиться с «Ливерпулем» или «Порту».
    • Финал турнира состоится 1 июня в Мадриде.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:13
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63687

      Рубик Докоян 8 минут назад

      Ливер и Мансити тоже не прочь сыграть в финале ЛЧ с кем-нибудь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2090

      AtticusFinch 1 час назад

      Скорее всего так и будет...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru