Моуринью: «Ювентус» и «Барселона» сыграют в финале Лиги чемпионов

Ливер и Мансити тоже не прочь сыграть в финале ЛЧ с кем-нибудь.
Португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Ювентус» и «Барселона» – два главных претендента на победу в турнире. Думаю, они сыграют в финале. У обеих команд есть опыт, талант и особенные футболисты. С такими игроками, как Роналду и Месси, команды в итоге становятся лучшими», – сказал Моуринью.
- «Ювентус» в 1/4 финала ЛЧ сыграет с «Аяксом», а в случае выхода в следующий раунд померится силами с победителем пары «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
- «Барселону» ожидают матчи с «Манчестер Юнайтед», а в потенциальном полуфинале каталонцы могут встретиться с «Ливерпулем» или «Порту».
- Финал турнира состоится 1 июня в Мадриде.