Моуринью: «Ювентус» и «Барселона» сыграют в финале Лиги чемпионов

Португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Ювентус» и «Барселона» – два главных претендента на победу в турнире. Думаю, они сыграют в финале. У обеих команд есть опыт, талант и особенные футболисты. С такими игроками, как Роналду и Месси, команды в итоге становятся лучшими», – сказал Моуринью.