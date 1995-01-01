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    На новом стадионе «Тоттенхэма» прошла первая тестовая игра

    Сегодня на обновленном стадионе «Тоттенхэма» прошел первый тестовый матч. Играли молодежные команды «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» (U-18), игра завершилась победой хозяев со счетов 3:1.

    Это первая из двух тестовых игр на новой арене. Вторая пройдет 30 марта, это будет матч легенд «Тоттенхэма».

    Главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино в интервью клубному ТВ поделился эмоциями от новой арены :

    «Это невероятно. Сложно это объяснить в нескольких словах. Это невероятно. У меня было то же чувство, когда мы играли последний матч на «Уайт Харт Лейн». Мы плакали, и теперь, в первый же день на новом стадионе, испытываем те же эмоции. Мы почти плачем».

    «Тоттенхэм» проведет свою первую официальную игру на новой арене 3 апреля с «Кристал Пэлас».

    • Первый матч на новом стадионе должен был пройти в сентябре, но открытие арены отложили.
    • Стадион начали строить в 2016 году.
    • Вместимость новой арены составит 62 062 места. Об этом написано на сайте клуба.
    • С 1899 года по май 2017 лондонский клуб выступал на «Уайт Харт Лейн», после чего стадион снесли для постройки нового. Сейчас клуб арендует «Уэмбли».

    Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +815

      Axe111 1 час назад

      А тем СТАДИОН ДИНАМО ВСЕ ЕЩЕ НЕ ГОТОВ! ПОЗОРИЩЕ

      0
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      Рейтинг: +386

      Makaweli > Axe111 49 минут назад

      Тормозит там, ещё не всё бобло распилили!

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