На новом стадионе «Тоттенхэма» прошла первая тестовая игра

Сегодня на обновленном стадионе «Тоттенхэма» прошел первый тестовый матч. Играли молодежные команды «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» (U-18), игра завершилась победой хозяев со счетов 3:1.

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 24 марта 2019 г.

Это первая из двух тестовых игр на новой арене. Вторая пройдет 30 марта, это будет матч легенд «Тоттенхэма».

Главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино в интервью клубному ТВ поделился эмоциями от новой арены :

«Это невероятно. Сложно это объяснить в нескольких словах. Это невероятно. У меня было то же чувство, когда мы играли последний матч на «Уайт Харт Лейн». Мы плакали, и теперь, в первый же день на новом стадионе, испытываем те же эмоции. Мы почти плачем».

«Тоттенхэм» проведет свою первую официальную игру на новой арене 3 апреля с «Кристал Пэлас».