Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Задолженность Тарасова по алиментам может составить 15,5 миллионов

    Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, сообщил подробности развода.

    «Пристав вынес постановление некоторое время назад, где был посчитан размер задолженности. Она составила 7,5 миллиона рублей. Тарасов платить не захотел, подал в суд, чтобы обжаловать постановление. На прошлой неделе состоялось финальное заседание, которое он проиграл.

    Кроме задолженности в размере 7,5 миллиона, Семейный кодекс предусматривает дополнительное взыскание неустойки. Это такие штрафные санкции за задержку выплаты алиментов. Неустойка рассчитывается вплоть до дня, когда задолженность будет выплачена.

    На сегодняшний день неустойка уже составляет около 8 миллионов рублей. Если он и дальше будет тянуть, то сумма вырастет ещe.

    Будут разбираться, по чьей вине была задержка. Если по его вине, то платить будет он. Поэтому, так понимаю, он и перекладывает вину на клуб. Я не могу этого утверждать, но предполагаю. На данный момент, при худшем развитии событий для Тарасова, он должен будет заплатить 15,5 миллиона рублей», — сказал Жорин.

    • У Тарасова и его бывшей жены Оксаны есть 9-летняя дочь.
    • 23-го марта футболист проиграл суд.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:23
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1103

      InterMilLano1908 45 минут назад

      Перекладывет ответственность на клуб?) лол мол клуб ему баб приносил? Или изза клуба они развелись? Мда гнать в шею этого дцпшника

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5317

      Eddyson 50 минут назад

      А вы знаете какой госдолг у США?! ©

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      ЗЖМ 56 минут назад

      И снова ФУТБОЛЬНАЯ новость!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru