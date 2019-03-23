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    Тарасов проиграл апелляцию по алиментам. Суд обязал его выплатить 7,5 миллиона

    Суд отклонил апелляцию полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова по делу об уплате алиментов бывшей супруге Оксане на воспитание их дочери.

    «Позавчера состоялось судебное заседание в Преображенском суде, окончательно вынесено решение. Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллиона (рублей – примечание «Бомбардира»). Тарасов не согласился с этим постановлением, подал в суд, чтобы оспорить, и в четверг это дело проиграл. Это уже его второй проигрыш по спору, связанному с алиментами», – сказал адвокат Сергей Жорин.

    • В текущем сезоне 32-летний Тарасов сыграл всего восемь матчей в составе «Локомотива».
    • Первую дочь футболиста зовут Ангелина. Она родилась в 2009 году.

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1312

      koli4ka 12 минут назад

      Ну,и поизголялась Ксюшка над простачком Димоном,прям на загляденье...

      0
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      Рейтинг: +350

      Hoahin 28 минут назад

      Деревенского дурачка Тарасова развели на бабки как простофилю))

      1
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      Рейтинг: +424

      Genz 30 минут назад

      Платить козлу Тарасову пора

      0
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      Рейтинг: +16439

      афоня72 34 минуты назад

      Тут хоть спорь, хоть не спорь, отдай за яйца 25 процентов. Так еще в Союзе было!!

      2
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      Рейтинг: +1431

      uBaH_ 58 минут назад

      чехи разберутся

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