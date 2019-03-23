Тарасов проиграл апелляцию по алиментам. Суд обязал его выплатить 7,5 миллиона

Суд отклонил апелляцию полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова по делу об уплате алиментов бывшей супруге Оксане на воспитание их дочери.

«Позавчера состоялось судебное заседание в Преображенском суде, окончательно вынесено решение. Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллиона (рублей – примечание «Бомбардира»). Тарасов не согласился с этим постановлением, подал в суд, чтобы оспорить, и в четверг это дело проиграл. Это уже его второй проигрыш по спору, связанному с алиментами», – сказал адвокат Сергей Жорин.