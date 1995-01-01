Болельщики признали Анри лучшим иностранным игроком в истории АПЛ

Ну конечно криш лучше чем Анри, но на том момент Анри был сильнее.
Бывший нападающий «Арсенала» и Тьерри Анри победил в голосовании на звание лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ, которое провел портал BBC.
За француза проголосовали 45% опрошенных. Второе место досталось экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (14%). На третей строчке расположился бывший полузащитник «МЮ» Эрик Кантона (12%).
- Анри защищал цвета «Арсенала» с 1999-го по 2007 год.
- Нападающий провел за лондонцев 258 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет 175 голов.
- В составе красно-белых француз стал двукратным чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок страны и два раза – Суперкубок.
- Анри четырежды стал лучшим бомбардиров АПЛ и два раза был признан лучшим футболистом сезона.