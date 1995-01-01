Болельщики признали Анри лучшим иностранным игроком в истории АПЛ

Бывший нападающий «Арсенала» и Тьерри Анри победил в голосовании на звание лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ, которое провел портал BBC.

За француза проголосовали 45% опрошенных. Второе место досталось экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (14%). На третей строчке расположился бывший полузащитник «МЮ» Эрик Кантона (12%).