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    Болельщики признали Анри лучшим иностранным игроком в истории АПЛ

    Бывший нападающий «Арсенала» и Тьерри Анри победил в голосовании на звание лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ, которое провел портал BBC.

    За француза проголосовали 45% опрошенных. Второе место досталось экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (14%). На третей строчке расположился бывший полузащитник «МЮ» Эрик Кантона (12%).

    • Анри защищал цвета «Арсенала» с 1999-го по 2007 год.
    • Нападающий провел за лондонцев 258 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет 175 голов.
    • В составе красно-белых француз стал двукратным чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок страны и два раза – Суперкубок.
    • Анри четырежды стал лучшим бомбардиров АПЛ и два раза был признан лучшим футболистом сезона.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1093

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ну конечно криш лучше чем Анри, но на том момент Анри был сильнее.

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