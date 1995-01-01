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    ESPN: де Йонг перешел в «Барселону» благодаря Nike

    Компания Nike сыграла ключевую роль в решении полузащитника «Аякса» Френки де Йонга отклонить предложение «ПСЖ» и подписать контракт с «Барселоной», сообщает ESPN.

    Американский производитель спортивной экипировки является спонсором каталонцев и сотрудничает с голландцем. Nike готов потратиться на зарплату 21-летнего футболиста.

    Компания не будет вкладывать средства в трансфер де Йонга, но выделит приличную сумму на его заработную плату. Руководители Nike полагают, что будущие достижения хавбека в «Барселоне» превысят вложенные в него инвестиции.

    Nike в маркетинговых целях даже попросил игрока использовать на футболке свое имя, а не фамилию.

    Американская компания и «Барселона» тесно сотрудничают с 1998 года. В 2016 году стороны продлили партнерство до 2028 года. По новому контракту сине-гранатовые будут зарабатывать 105 миллионов евро в год плюс бонус, с учетом которого эта сумма может возрасти до 160 миллионов.

    • Де Йонг присоединится к «Барселоне» в июле этого года, подписав пятилетний контракт
    • Каталонцы заплатят за полузащитника 75 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +479

      SarJr 32 минуты назад

      Ну теперь главное что йонг зажёг в барсе

      0
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      Рейтинг: +63461

      Рубик Докоян 35 минут назад

      Как говорится, они нашли друг друга. Взаимовыгодное сотрудничество на долгие годы.

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