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    Каземиро: «Поздравляю «Реал» с подписанием Милитана. Его хотела половина Европы»

    Полузащитник «Реала» Каземиро поздравил мадридцев с покупкой защитника «Порту» Эдера Милитана.

    Бразилец присоединится к испанскому клубу летом. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро. 21-летний игрок подпишет с «Реалом» контракт до 2025 года.

    «Я должен поздравить «Реал» с подписанием Эдера, потому что его хотели заполучить половина клубов Европы.

    Милитан заслужил право играть в лучшем клубе мира, и мы будем ему очень рады в следующем сезоне», – сказал Каземиро.

    • В этом сезоне Милитан провел за «Порту» 35 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Португальцы приобрели защитника у «Сан-Паулу» в 2018 году за 7 миллионов евро.

    Источник: Goal

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