Каземиро: «Поздравляю «Реал» с подписанием Милитана. Его хотела половина Европы»

Полузащитник «Реала» Каземиро поздравил мадридцев с покупкой защитника «Порту» Эдера Милитана.
Бразилец присоединится к испанскому клубу летом. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро. 21-летний игрок подпишет с «Реалом» контракт до 2025 года.
«Я должен поздравить «Реал» с подписанием Эдера, потому что его хотели заполучить половина клубов Европы.
Милитан заслужил право играть в лучшем клубе мира, и мы будем ему очень рады в следующем сезоне», – сказал Каземиро.
- В этом сезоне Милитан провел за «Порту» 35 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Португальцы приобрели защитника у «Сан-Паулу» в 2018 году за 7 миллионов евро.