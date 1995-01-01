Каземиро: «Поздравляю «Реал» с подписанием Милитана. Его хотела половина Европы»

Полузащитник «Реала» Каземиро поздравил мадридцев с покупкой защитника «Порту» Эдера Милитана.

Бразилец присоединится к испанскому клубу летом. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро. 21-летний игрок подпишет с «Реалом» контракт до 2025 года.

«Я должен поздравить «Реал» с подписанием Эдера, потому что его хотели заполучить половина клубов Европы.

Милитан заслужил право играть в лучшем клубе мира, и мы будем ему очень рады в следующем сезоне», – сказал Каземиро.