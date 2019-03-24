Daily Mail: «Наполи» просит за Кулибали 150 миллионов

ясно) когда просто не хочешь продавать футболиста говори любую сумму, чтобы отвязались. 150 слишком много. просто слишком. лямов 80 бы еще поверил.
«Наполи» назвал цену, за которую готов продать защитника Калиду Кулибали.
На сенегальца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» и «Челси».
Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет получить за 27-летнего футболиста не менее 150 миллионов евро.
Фаворитом в борьбе за игрока считается «МЮ».
- Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за 7,75 миллиона евро.
- В этом сезоне защитник провел за итальянский клуб 37 матчей и сделал две голевые передачи.
- Контракт сенегальца рассчитан до июля 2023 года.