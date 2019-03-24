Daily Mail: «Наполи» просит за Кулибали 150 миллионов

«Наполи» назвал цену, за которую готов продать защитника Калиду Кулибали.

На сенегальца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» и «Челси».

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет получить за 27-летнего футболиста не менее 150 миллионов евро.

Фаворитом в борьбе за игрока считается «МЮ».