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    Daily Mail: «Наполи» просит за Кулибали 150 миллионов

    «Наполи» назвал цену, за которую готов продать защитника Калиду Кулибали.

    На сенегальца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» и «Челси».

    Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет получить за 27-летнего футболиста не менее 150 миллионов евро.

    Фаворитом в борьбе за игрока считается «МЮ».

    • Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за 7,75 миллиона евро.
    • В этом сезоне защитник провел за итальянский клуб 37 матчей и сделал две голевые передачи.
    • Контракт сенегальца рассчитан до июля 2023 года.

    Источник: Daily Mail

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    24.03.2019 06:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 24 марта 2019, 13:45

      ясно) когда просто не хочешь продавать футболиста говори любую сумму, чтобы отвязались. 150 слишком много. просто слишком. лямов 80 бы еще поверил.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 марта 2019, 13:40

      Игрок то хороший ,только вот цену подняли бешеную.

      1
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 24 марта 2019, 11:03

      А барсе и реалу он зачем?!

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 24 марта 2019, 08:24

      За такой ценник пусть идёт куда угодно,только не в МЮ.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 марта 2019, 07:46

      Хотеть не вредно, но никто за ЦЗ не будет платить такие деньги. А годы идут и контракт у него не вечен с Наполи, а до лета 2023г.

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