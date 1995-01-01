Моуринью: «Я не на каникулах. Готовлю себя к следующей работе»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своих планах.

«Я бы хотел вернуться летом, в июне, в новый клуб на предсезонную подготовку.

Я точно знаю, чего не хочу. Это причина, почему я должен был отклонить три-четыре предложения. Я должен был сказать нет.

Я ни о чем не жалею. Сейчас я уже два с половиной месяца без работы, но я все равно работаю. Я готовлю себя для следующей работы. Я не на каникулах», – цитирует Моуринью Sky Sports со ссылкой на beIN Sports.