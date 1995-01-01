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    Моуринью: «Я не на каникулах. Готовлю себя к следующей работе»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своих планах.

    «Я бы хотел вернуться летом, в июне, в новый клуб на предсезонную подготовку.

    Я точно знаю, чего не хочу. Это причина, почему я должен был отклонить три-четыре предложения. Я должен был сказать нет.

    Я ни о чем не жалею. Сейчас я уже два с половиной месяца без работы, но я все равно работаю. Я готовлю себя для следующей работы. Я не на каникулах», – цитирует Моуринью Sky Sports со ссылкой на beIN Sports.

    • Моуринью покинул «МЮ» в декабре 2018 года.
    • По неофициальной информации, он мог возглавить «Реал» после ухода Сантьяго Солари.

    Источник: Sky Sports

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