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    Daily Star: «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Магуайру

    «Манчестер Юнайтед» летом снова попытается купить защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, сообщает Daily Star.

    По информации источника, манкунианский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста 65 миллионов фунтов (76 миллионов евро).

    Самому Магуайру «МЮ» готов платить 140 тысяч фунтов в неделю (8,5 миллионов евро в год), что вдвое превышает его зарплату в «Лестер Сити».

    Трансфер игрока сборной Англии уже одобрил тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

    • Прошлым летом «МЮ» пытался приобрести Магуайра, но не смог удовлетворить финансовые требования «Лестер Сити».

    Источник: Daily Star

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