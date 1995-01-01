Daily Star: «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Магуайру

«Манчестер Юнайтед» летом снова попытается купить защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, сообщает Daily Star.

По информации источника, манкунианский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста 65 миллионов фунтов (76 миллионов евро).

Самому Магуайру «МЮ» готов платить 140 тысяч фунтов в неделю (8,5 миллионов евро в год), что вдвое превышает его зарплату в «Лестер Сити».

Трансфер игрока сборной Англии уже одобрил тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.