Зидан – Асенсио: «Ты будешь играть ключевую роль в «Реале»

... Особенно если уйдёшь в мю и не будешь мешать развитию реала)))
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заверил вингера Марко Асенсио, что он будет ключевым игроком команды.
«Ты будешь играть ключевую роль в этой команде. Хочу, чтобы ты был с нами», – цитирует слова, сказанные Зиданом в личной беседе, Marca.
- 23-летний Асенсио потерял место в стартовом составе, когда команду возглавлял Сантьяго Солари.
- В текущем сезоне в его активе 36 матчей во всех турнирах, шесть голов и пять результативных передач.