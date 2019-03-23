Зидан – Асенсио: «Ты будешь играть ключевую роль в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заверил вингера Марко Асенсио, что он будет ключевым игроком команды.

«Ты будешь играть ключевую роль в этой команде. Хочу, чтобы ты был с нами», – цитирует слова, сказанные Зиданом в личной беседе, Marca.