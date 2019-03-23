Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Зидан – Асенсио: «Ты будешь играть ключевую роль в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заверил вингера Марко Асенсио, что он будет ключевым игроком команды.

    «Ты будешь играть ключевую роль в этой команде. Хочу, чтобы ты был с нами», – цитирует слова, сказанные Зиданом в личной беседе, Marca.

    • 23-летний Асенсио потерял место в стартовом составе, когда команду возглавлял Сантьяго Солари.
    • В текущем сезоне в его активе 36 матчей во всех турнирах, шесть голов и пять результативных передач.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:22
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +479

      SarJr 14 минут назад

      ... Особенно если уйдёшь в мю и не будешь мешать развитию реала)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -108

      SuperPAV9 34 минуты назад

      Реал вообще не тянет опозорятся знатно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +814

      FRZZ 2 часа назад

      Не тянет Асенсио на ключевую роль

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      jengais > FRZZ 2 часа назад

      С Зиданом потянет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru