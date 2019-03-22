«Барселона» хочет купить Тальяфико

«Барселона» заинтересована в приобретении защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб хотел бы подписать 26-летнего аргентинца в летнее трансферное окно, но не готов платить за него требуемые 20 миллионов евро.

Скорее всего, «Барселона» будет искать более дешевый вариант усиления левого фланга обороны.