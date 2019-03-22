«Барселона» хочет купить Тальяфико

Это типа Аякс реал порвал теперь их надо скупать,для дальнейшего разрыва реала?
Не угадали,скоро реал Будет делать с вами то что у меня на Аве...
«Барселона» заинтересована в приобретении защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, сообщает Marca.
По информации источника, каталонский клуб хотел бы подписать 26-летнего аргентинца в летнее трансферное окно, но не готов платить за него требуемые 20 миллионов евро.
Скорее всего, «Барселона» будет искать более дешевый вариант усиления левого фланга обороны.
- На Тальяфико также претендуют «Реал», «Атлетико» и «Арсенал».
- Летом 2019 года в «Барселону» могут перейти два игрока «Аякса» – трансфер Френки де Йонга уже оформлен, а переход Маттейса де Лигта пока обсуждается.