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    «Барселона» хочет купить Тальяфико

    «Барселона» заинтересована в приобретении защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, сообщает Marca.

    По информации источника, каталонский клуб хотел бы подписать 26-летнего аргентинца в летнее трансферное окно, но не готов платить за него требуемые 20 миллионов евро.

    Скорее всего, «Барселона» будет искать более дешевый вариант усиления левого фланга обороны.

    • На Тальяфико также претендуют «Реал», «Атлетико» и «Арсенал».
    • Летом 2019 года в «Барселону» могут перейти два игрока «Аякса» – трансфер Френки де Йонга уже оформлен, а переход Маттейса де Лигта пока обсуждается.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Реал уе не тот. 1 час назад

      Это типа Аякс реал порвал теперь их надо скупать,для дальнейшего разрыва реала?
      Не угадали,скоро реал Будет делать с вами то что у меня на Аве...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63347

      Рубик Докоян 1 час назад

      В летнее ТО топ-клубы "разденут" Аякс и ПСВ, но заплатят за это большие деньги.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +376

      Makaweli > Рубик Докоян 48 минут назад

      Не факт, Овермарс не хочет отпускать из клуба белее 3-4 человек,а так дальше видно будет!

      2
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