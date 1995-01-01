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    Защитник сборной Германии Платтенхардт зимой мог оказаться в «Зените»

    Во время зимнего трансферного окна «Зенит» вел переговоры по трансферу левого защитника «Герты» и сборной Германии Марвина Платтенхардта, сообщает «Спорт день за днем».

    По информации источника, российский клуб боролся за 27-летнего футболиста с «Эвертоном» и «РБ Лейпцигом», но в итоге все трое претендентов получили отказ.

    • В текущем сезоне Платтенхардт сыграл 19 матчей в составе «Герты», забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
    • Зимой «Зенит» активно искал нового левого защитника. Клуб был близок к подписанию Маркоса Акуньи из «Спортинга», но в итоге сделка сорвалась.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +524

      88serega88 1 час назад

      после Эберта и Таски и еще хер был в спартаке левый защитник забыл как зовут, таких нам не надо, никому

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      Рейтинг: +139

      DS7 > 88serega88 15 минут назад

      Малик Фатхи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63347

      Рубик Докоян 1 час назад

      В нашу страны и российский чемпионат игроков из Европы можно заманить только "северной" надбавкой, большой "личкой и заплатив клубу требуемую сумму.Торг уместен, но по левому крайнему защитнику трансфер клуб провалил.

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