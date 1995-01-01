Защитник сборной Германии Платтенхардт зимой мог оказаться в «Зените»

после Эберта и Таски и еще хер был в спартаке левый защитник забыл как зовут, таких нам не надо, никому
Во время зимнего трансферного окна «Зенит» вел переговоры по трансферу левого защитника «Герты» и сборной Германии Марвина Платтенхардта, сообщает «Спорт день за днем».
По информации источника, российский клуб боролся за 27-летнего футболиста с «Эвертоном» и «РБ Лейпцигом», но в итоге все трое претендентов получили отказ.
- В текущем сезоне Платтенхардт сыграл 19 матчей в составе «Герты», забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
- Зимой «Зенит» активно искал нового левого защитника. Клуб был близок к подписанию Маркоса Акуньи из «Спортинга», но в итоге сделка сорвалась.