Защитник сборной Германии Платтенхардт зимой мог оказаться в «Зените»

Во время зимнего трансферного окна «Зенит» вел переговоры по трансферу левого защитника «Герты» и сборной Германии Марвина Платтенхардта, сообщает «Спорт день за днем».

По информации источника, российский клуб боролся за 27-летнего футболиста с «Эвертоном» и «РБ Лейпцигом», но в итоге все трое претендентов получили отказ.