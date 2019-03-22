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    Президент «Баварии»: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов, шейх повышает цену на газ»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о трансферной работе «Манчестер Сити». В английском клубе работает бывший главный тренер баварцев Хосеп Гвардиола.

    «Мой товарищ Гвардиола рассказал о том, что происходит, если ему в «Сити» нужен футболист за 100 миллионов евро. Тренер собирает видеоматериал и отправляется на встречу с шейхом Мансуром. Они кушают, после чего владелец клуба переводит деньги.

    На следующий день он повышает цену на газ, чтобы сразу компенсировать потраченные средства», – цитирует немца Marca.

    • «Сити» лидирует в АПЛ.
    • Клуб продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.
    • «Сити» – действующий чемпион АПЛ.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4654

      mihail200606 1 час назад

      Ну... Тут уж кому как повезло..))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7329

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Громкое заявление.Теперь понятно,почему бензин в России дороже 43 рублей.

      0
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      Рейтинг: +63277

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Пусть партнёры и спонсоры "Баварии" : "Ауди", "Адидас" повышают цену на свою продукцию, а клуб цену на пиво и сосиски во время домашних игр...

      1
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      Рейтинг: +7329

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 1 час назад

      Да Бавария и без этого не плохо и дешево берёт футболистов,при чем иногда отличных и бесплатно)))

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      Рейтинг: +63277

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 51 минуту назад

      "Дёшево и бесплатно берёт" ( точнее брала ), теперь на трансферном рынке другие цены и "Бавария" не соперник на трансферном рынке топ-клубам Англии, Испании, "Юве" и "ПСЖ". Поэтому в ЛЧ ей ловить нечего.

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      Рейтинг: +7329

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 38 минут назад

      Бавария как брала так и будет брать

      1
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      Рейтинг: +63277

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 14 минут назад

      Кого и что она взяла, ну ты хоть гугли. Она только и делала, что раздевала Боруссию Д.

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