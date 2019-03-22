Президент «Баварии»: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов, шейх повышает цену на газ»

Ну... Тут уж кому как повезло..))
Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о трансферной работе «Манчестер Сити». В английском клубе работает бывший главный тренер баварцев Хосеп Гвардиола.
«Мой товарищ Гвардиола рассказал о том, что происходит, если ему в «Сити» нужен футболист за 100 миллионов евро. Тренер собирает видеоматериал и отправляется на встречу с шейхом Мансуром. Они кушают, после чего владелец клуба переводит деньги.
На следующий день он повышает цену на газ, чтобы сразу компенсировать потраченные средства», – цитирует немца Marca.
- «Сити» лидирует в АПЛ.
- Клуб продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.
- «Сити» – действующий чемпион АПЛ.