Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»

Значит чем-то обидел прессу, а им палец в рот не клади-отхватят.
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
«Я считаю себя одним из лучших в мире, хотя испанская пресса хочет меня уничтожить. Чувствую себя очень сильным. Я спокоен, поскольку хорошо тренируюсь и хорошо играю», – сказал 26-летний голкипер.
- Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» прошлым летом за 35 миллионов евро.
- В текущем сезоне бельгиец пропустил 42 гола в 32 матчах в составе мадридской команды.