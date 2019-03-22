Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.

«Я считаю себя одним из лучших в мире, хотя испанская пресса хочет меня уничтожить. Чувствую себя очень сильным. Я спокоен, поскольку хорошо тренируюсь и хорошо играю», – сказал 26-летний голкипер.