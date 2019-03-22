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    Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»

    Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.

    «Я считаю себя одним из лучших в мире, хотя испанская пресса хочет меня уничтожить. Чувствую себя очень сильным. Я спокоен, поскольку хорошо тренируюсь и хорошо играю», – сказал 26-летний голкипер.

    • Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» прошлым летом за 35 миллионов евро.
    • В текущем сезоне бельгиец пропустил 42 гола в 32 матчах в составе мадридской команды.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1078

      владимир миронов 1 минуту назад

      Значит чем-то обидел прессу, а им палец в рот не клади-отхватят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4538

      KLIM777 22 минуты назад

      так не просто так

      1
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