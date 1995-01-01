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    Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.

    «До конца чемпионата России еще десять туров, потом я отправлюсь на Евро в составе молодежной сборной Хорватии (U-21 – примечание «Бомбардира»). Решение о моем будущем – останусь я в ЦСКА или нет – будет приниматься только после этого. Посмотрим, возможны разные варианты. Я выберу то, что будет лучше для меня, для клуба и для моего дальнейшего развития», – сказал 21-летний футболист.

    • В текущем сезоне Влашич сыграл 23 матча в составе ЦСКА, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его аренда в армейском клубе истекает 30 июня.

    Источник: Net.hr

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7301

      Татарин за ЦСКА 46 минут назад

      Так он же в основной сборной играет.Вчера не плохо сыграл кстати

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