Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.

«До конца чемпионата России еще десять туров, потом я отправлюсь на Евро в составе молодежной сборной Хорватии (U-21 – примечание «Бомбардира»). Решение о моем будущем – останусь я в ЦСКА или нет – будет приниматься только после этого. Посмотрим, возможны разные варианты. Я выберу то, что будет лучше для меня, для клуба и для моего дальнейшего развития», – сказал 21-летний футболист.