Каррера: «Без проблем и с удовольствием вернулся бы в Россию»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что ему интересен вариант с работой в одном из клубов российской Премьер-лиги.

«Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождем окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут. Важно найти команду, у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее», – сказал итальянец.