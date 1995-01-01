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    Каррера: «Без проблем и с удовольствием вернулся бы в Россию»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что ему интересен вариант с работой в одном из клубов российской Премьер-лиги.

    «Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождем окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут. Важно найти команду, у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее», – сказал итальянец.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018-го года. С командой он выигрывал чемпионат России и становился обладателем Суперкубка страны.

    Источник: YouTube-канал Commandos

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1176

      Snek 4 минуты назад

      Может быть стоит ему сборную тренировать?

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      Рейтинг: +531

      ruded 7 минут назад

      пока что ток у Зенита слабое звено в руководстве процессом тренировок. Хотя нет - еще в родной порт приписки)) - там его ждут болелы.

      0
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      Рейтинг: +1176

      Snek > ruded 3 минуты назад

      У Зенита слабое звено - менеджмент, который за большие бабки какое-то говно покупает и ничем не усиливает команду. С Семаком всё норм.

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      Рейтинг: +531

      ruded > Snek 1 минуту назад

      ну по факту - выбирать раз не из чего, значит, виноват тренер. Никто же не будет посетителей вип-ложи поливать фекалиями за то, что они свои ручонки в сложный процесс отбора игроков на рынке влезают?

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