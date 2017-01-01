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    Вратарь «Анжи» Дюпин – лучший по количеству сейвов в чемпионате

    Пресс-служба РПЛ в официальном твиттере опубликовала топ-3 лучших вратарей чемпионата России по количеству сделанных сейвов.

    На первом месте вратарь «Анжи»Юрий Дюпин. За 20 матчей он оформил 100 сейвов и пропустил 29 голов.

    На втором месте голкипер «Локомотива» и сборной России – Гилерме. Маринато 86 раз выручал свою команду и за 20 матчей пропустил 19 голов.

    Чуть ниже показатель у вратаря «Урала»Ярослава Годзюра. В 20 матчах «шмелей» он сделал 76 спасений, пропустив 31 мяч.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +531

      ruded 13 минут назад

      так там только и лупят по его воротам - не удивительно. Анжи в тройке лидеров по пропущенным голам. Хотя воротчик только быстрее прокачается - опыт Х3 идет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63188

      Рубик Докоян 1 час назад

      В чьи ворота больше летит, тому вратарю и больше работать приходится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1083

      InterMilLano1908 1 час назад

      У локо в защите беда

      0
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