Вратарь «Анжи» Дюпин – лучший по количеству сейвов в чемпионате

Пресс-служба РПЛ в официальном твиттере опубликовала топ-3 лучших вратарей чемпионата России по количеству сделанных сейвов.

На первом месте вратарь «Анжи» – Юрий Дюпин. За 20 матчей он оформил 100 сейвов и пропустил 29 голов.

На втором месте голкипер «Локомотива» и сборной России – Гилерме. Маринато 86 раз выручал свою команду и за 20 матчей пропустил 19 голов.

Чуть ниже показатель у вратаря «Урала» – Ярослава Годзюра. В 20 матчах «шмелей» он сделал 76 спасений, пропустив 31 мяч.