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    «Советский спорт»: первый матч на новом стадионе «Динамо» проведет 10 мая с «Ростовом»

    По информации «Советского спорта», «Динамо» планирует провести домашние майские матчи РПЛ на своем новом стадионе.

    Открытие «ВТБ Арены» должно было состояться 10 марта игрой 19-го тура со «Спартаком», но комиссия запретила бело-голубым играть на «ВТБ Арене» из-за неудовлетворительного качества поля.

    На этой неделе клуб сообщил, что в ближайшее время на арене начнутся работы по замене газона. Все мероприятия бело-голубые надеются завершить к маю.

    Таким образом, матч 28-го тура с «Ростовом» (10 мая) и встреча 30-го тура против «Арсенала» (26 мая) должны пройти на новом динамовском стадионе.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1170

      Snek 33 минуты назад

      10-го мая какого года?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16268

      афоня72 52 минуты назад

      Поспешишь-людей насмешишь..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63084

      Рубик Докоян 1 час назад

      Газон заменить легче, но лучше бы менеджмент.

      2
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      Рейтинг: +29659

      Полная Канистра 2 часа назад

      да вы не торопитесь так делайте уж по уму чтобы опять матрас не менять к 10 декабря можете проводить 1й матч

      0
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      Рейтинг: +744

      movie 2 часа назад

      не загадывайте, у вас это плохо получается

      1
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      Рейтинг: +5993

      parevg 2 часа назад

      До 10 мая, купить и уложить новый газон конечно можно, вопрос в другом, а успеет ли новый газон прорости и прижиться??? Или его только на две игры хватит, а потом в межсезонье, стелить новый...

      1
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      Рейтинг: +2571

      Агасфер 3 часа назад

      Сейчас набегут зенитовцы с проклятиями.

      0
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      Рейтинг: +563

      ZENIT84, 3 часа назад

      распил арена перезагрузка))))) потом что то потечет где то или вороны газон обсерут)))проходили это знаем)))

      2
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      Рейтинг: +7288

      Татарин за ЦСКА > ZENIT84, 3 часа назад

      Ну это возможно только в Зените,не более.
      Спартак нормально открыл стадион,ЦСКА тоже и только у вас бакланы да деньги пиз.диют

      4
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