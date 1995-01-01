«Советский спорт»: первый матч на новом стадионе «Динамо» проведет 10 мая с «Ростовом»

По информации «Советского спорта», «Динамо» планирует провести домашние майские матчи РПЛ на своем новом стадионе.

Открытие «ВТБ Арены» должно было состояться 10 марта игрой 19-го тура со «Спартаком», но комиссия запретила бело-голубым играть на «ВТБ Арене» из-за неудовлетворительного качества поля.

На этой неделе клуб сообщил, что в ближайшее время на арене начнутся работы по замене газона. Все мероприятия бело-голубые надеются завершить к маю.

Таким образом, матч 28-го тура с «Ростовом» (10 мая) и встреча 30-го тура против «Арсенала» (26 мая) должны пройти на новом динамовском стадионе.