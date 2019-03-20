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    AS: «Реал» может обменять Бэйла на Погба

    «Реал» хочет заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    По информации AS, мадридцы могут включить в сделку хавбека Гарета Бэйла.

    Как сообщают СМИ, президент испанского клуба Флорентино Перес хочет продать валлийца этим летом.

    Погба, в свою очередь, ранее не исключил, что может перейти в «Реал».

    • В текущем сезоне Бэйл провел за мадридцев 35 матчей, забил 14 голов и сделал пять результативных передач.
    • На счету Погба 14 мячей и 11 передач в 37-ми встречах за «МЮ».
    • По данным Transfermarkt, стоимость Бэйла составляет 70 миллионов евро, Погба – 90 миллионов.

    Источник: AS

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