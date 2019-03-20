AS: «Реал» может обменять Бэйла на Погба

Да хренас два.
«Реал» хочет заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации AS, мадридцы могут включить в сделку хавбека Гарета Бэйла.
Как сообщают СМИ, президент испанского клуба Флорентино Перес хочет продать валлийца этим летом.
Погба, в свою очередь, ранее не исключил, что может перейти в «Реал».
- В текущем сезоне Бэйл провел за мадридцев 35 матчей, забил 14 голов и сделал пять результативных передач.
- На счету Погба 14 мячей и 11 передач в 37-ми встречах за «МЮ».
- По данным Transfermarkt, стоимость Бэйла составляет 70 миллионов евро, Погба – 90 миллионов.