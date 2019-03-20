AS: «Реал» может обменять Бэйла на Погба

«Реал» хочет заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации AS, мадридцы могут включить в сделку хавбека Гарета Бэйла.

Как сообщают СМИ, президент испанского клуба Флорентино Перес хочет продать валлийца этим летом.

Погба, в свою очередь, ранее не исключил, что может перейти в «Реал».