Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Агент: «Если у Игнатьева не хватает мозгов и он выбрал деньги, то грош цена такому футболисту»

    Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал ситуацию с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым.

    В начале марта футболист отказался подписывать новый контракт с клубом, из-за чего был переведен в «Краснодар-2».

    Позже появилась информация, что некая группа людей подарила 20-летнему форварда автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей. Предполагалось, что таким образом они повлияли на решение Игнатьева.

    «Если у меня есть футболист, у которого 3,5 года контракта, я хочу, чтобы он прогрессировал. Я понимаю, что на нем хотят заработать. Но если у парня не хватает мозгов и он выбрал деньги, то грош цена такому футболисту.

    Его промаринуют 3,5 года, где-то будет играть в Краснодарском крае или во второй лиге. И у машины колеса отпадут, и Агузаров испарится. Я считаю, что клуб поступает правильно», – сказал Шаблий.

    • В этом сезоне Игнатьев провел за «Краснодар» 21 матч, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
    • Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА 6 минут назад

      Какие то фамилии у агентов в России странные-Агузаров,Гурцска(мужик) и Шаблий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3182

      APchelov 19 минут назад

      Ниччёё не понял. Кто куда его?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > APchelov 6 минут назад

      Ну в общем скоро он в Зените играть будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4633

      mihail200606 37 минут назад

      Хорошо, что клуб на поводу у щегла этого не идет..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1272

      giluxa1963 > mihail200606 6 минут назад

      а почему он должен идти на поводу у клуба -он не раб

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > giluxa1963 6 минут назад

      То есть ты на его стороне???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2586

      александр п 42 минуты назад

      Любой контракт можно расторгнуть,вопрос только в сумме неустойки.Думаю летом Игнатьев уйдёт.И будет получать гораздо больше денег.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > александр п 5 минут назад

      Если перейдет в Локомотив,Спартак или Зенит,то будет много получать,но мало играть,а если перейдет в ЦСКА и то и то получит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3698

      84aivengo 44 минуты назад

      я тоже за краснодар в этой ситуации...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > 84aivengo 5 минут назад

      Да все на стороне клуба

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77067
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru