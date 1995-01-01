Агент: «Если у Игнатьева не хватает мозгов и он выбрал деньги, то грош цена такому футболисту»

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал ситуацию с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым.

В начале марта футболист отказался подписывать новый контракт с клубом, из-за чего был переведен в «Краснодар-2».

Позже появилась информация, что некая группа людей подарила 20-летнему форварда автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей. Предполагалось, что таким образом они повлияли на решение Игнатьева.

«Если у меня есть футболист, у которого 3,5 года контракта, я хочу, чтобы он прогрессировал. Я понимаю, что на нем хотят заработать. Но если у парня не хватает мозгов и он выбрал деньги, то грош цена такому футболисту.

Его промаринуют 3,5 года, где-то будет играть в Краснодарском крае или во второй лиге. И у машины колеса отпадут, и Агузаров испарится. Я считаю, что клуб поступает правильно», – сказал Шаблий.