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    Влашич – лидер сезона в РПЛ по числу удачных обводок

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в этом сезоне РПЛ шел в дриблинг больше, чем любой другой игрок.

    На счету хорвата 35 успешных обводок.

    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги 21-летний футболист провел за москвичей 17 встреч (1505 минут), записав на свой счет четыре гола, две результативные передачи и заработав одну желтую карточку.
    • В Лиге чемпионов хавбек сыграл шесть полных матчей, забил три мяча и сделал два голевых паса.
    • Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах годичной аренды летом 2018 года.

    Источник: Whoscored

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА 3 минуты назад

      Он вообще молодец,только жаль,что играть в ЦСКА и в РФПЛ ему осталось не много.Будем скучать.

      0
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      Рейтинг: +2556

      Агасфер 1 час назад

      Пожелаем ему в этом полугодии ещё удачно "обвести" "Эвертон".Хотя это маловероятно.

      1
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      Рейтинг: +5990

      parevg 1 час назад

      Хороший игрок, что - что, а селекционный отдел, у ЦСКА, лучший в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > parevg 3 минуты назад

      100000000000000000000000000000000000000000005 раз мы это слышим и это прикольно.))))

      0
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      Рейтинг: +1074

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ахметов там где то рядом тоже, ЦСКА самая техничная команда

      1
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      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > InterMilLano1908 2 минуты назад

      Да и Гинер техничный покупатель,что уж там)))

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