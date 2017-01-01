Влашич – лидер сезона в РПЛ по числу удачных обводок

Он вообще молодец,только жаль,что играть в ЦСКА и в РФПЛ ему осталось не много.Будем скучать.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в этом сезоне РПЛ шел в дриблинг больше, чем любой другой игрок.
На счету хорвата 35 успешных обводок.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги 21-летний футболист провел за москвичей 17 встреч (1505 минут), записав на свой счет четыре гола, две результативные передачи и заработав одну желтую карточку.
- В Лиге чемпионов хавбек сыграл шесть полных матчей, забил три мяча и сделал два голевых паса.
- Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах годичной аренды летом 2018 года.