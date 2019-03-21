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    Фернандо вернулся в расположение «Спартака» и приступил к набору формы

    Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в расположение московского клуба из Италии.

    В феврале бразилец получил повреждение мышц бедра и все это время проходил лечение в римской клинике «Вилла Стюарт».

    Теперь футболист будет набирать форму. В настоящее время он занимается по большей части под руководством физиотерапевтов.

    • 30 марта красно-белые проведут выездной матч против «Ахмата» в 21-м туре РПЛ.
    • В текущем сезоне Фернандо сыграл за «Спартак» 20 встреч, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +60795

      zigbert 39 минут назад

      Быстро набрать форму будет для него проблематично. Но будем надеяться на лучшее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      Старикан 1 час назад

      Хоть одна хорошая новость для Спартака! Давай быстрее восстанавливайся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15999

      oyabun 2 часа назад

      Прошедшие игры показывают что без него очень плохо. Так что ждем с нетерпением.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1535

      Evgeni1952 2 часа назад

      Это как всегда надолго.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18553

      gol_kak_sokol 3 часа назад

      Набор формы и снижение веса ? ))

      1
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