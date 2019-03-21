Фернандо вернулся в расположение «Спартака» и приступил к набору формы

Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в расположение московского клуба из Италии.

В феврале бразилец получил повреждение мышц бедра и все это время проходил лечение в римской клинике «Вилла Стюарт».

Теперь футболист будет набирать форму. В настоящее время он занимается по большей части под руководством физиотерапевтов.