Фернандо вернулся в расположение «Спартака» и приступил к набору формы

Быстро набрать форму будет для него проблематично. Но будем надеяться на лучшее.
Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в расположение московского клуба из Италии.
В феврале бразилец получил повреждение мышц бедра и все это время проходил лечение в римской клинике «Вилла Стюарт».
Теперь футболист будет набирать форму. В настоящее время он занимается по большей части под руководством физиотерапевтов.
- 30 марта красно-белые проведут выездной матч против «Ахмата» в 21-м туре РПЛ.
- В текущем сезоне Фернандо сыграл за «Спартак» 20 встреч, забил один гол и сделал три результативные передачи.