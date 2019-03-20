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    «Атлетико» включился в борьбу за Рабьо

    «Атлетико» стал очередным претендентом на полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо, сообщает AS.

    По информации издания, мадридский клуб на фоне неубедительных выступлений в текущем сезоне хочет летом усилить состав и 23-летний француз является одной из приоритетных кандидатур.

    В гонке за хавбеком «Атлетико» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Челси» и «Реала».

    • Контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает летом 2019 года, поэтому новому клубу он достанется бесплатно.

    Источник: AS

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