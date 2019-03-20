«Атлетико» включился в борьбу за Рабьо

«Атлетико» стал очередным претендентом на полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо, сообщает AS.
По информации издания, мадридский клуб на фоне неубедительных выступлений в текущем сезоне хочет летом усилить состав и 23-летний француз является одной из приоритетных кандидатур.
В гонке за хавбеком «Атлетико» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Челси» и «Реала».
- Контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает летом 2019 года, поэтому новому клубу он достанется бесплатно.