«Барселона» готова заплатить за Йовича 50 миллионов, «Айнтрахт» требует больше

Зная финансовые возможности "Барсы" и интерес к Йовичу со стороны нескольких клубов "Айнтрахт" своё выторгует.
«Барселона» хочет купить нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича.
Как сообщает The Guardian, каталонский клуб готов заплатить за 21-летнего серба 50 миллионов евро.
Но такая сумма не устраивает немецкую сторону, которая намерена выручить от продажи форварда 65-70 миллионов.
- В текущем сезоне Йович забил 22 гола и сделал семь результативных передач в 36 матчах в составе «Айнтрахта».
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.