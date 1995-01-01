«Барселона» готова заплатить за Йовича 50 миллионов, «Айнтрахт» требует больше

«Барселона» хочет купить нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича.

Как сообщает The Guardian, каталонский клуб готов заплатить за 21-летнего серба 50 миллионов евро.

Но такая сумма не устраивает немецкую сторону, которая намерена выручить от продажи форварда 65-70 миллионов.