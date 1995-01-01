Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    «Барселона» готова заплатить за Йовича 50 миллионов, «Айнтрахт» требует больше

    «Барселона» хочет купить нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича.

    Как сообщает The Guardian, каталонский клуб готов заплатить за 21-летнего серба 50 миллионов евро.

    Но такая сумма не устраивает немецкую сторону, которая намерена выручить от продажи форварда 65-70 миллионов.

    • В текущем сезоне Йович забил 22 гола и сделал семь результативных передач в 36 матчах в составе «Айнтрахта».
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62886

      Рубик Докоян 20 минут назад

      Зная финансовые возможности "Барсы" и интерес к Йовичу со стороны нескольких клубов "Айнтрахт" своё выторгует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15990

      oyabun 1 час назад

      В борьбу за футболиста однозначно должен включиться Спартак ))
      Что то у нас с нападением совсем плохо стало.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77067
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru