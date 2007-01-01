Мать Рабьо: «Адриен стал заложником в «ПСЖ», потому что не хотел подписывать новый контракт»

Вероника Рабьо, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, рассказала о ситуации с сыном.

В последний раз футболист выходил на поле 11 декабря в матче с «Црвеной Звездой».

В декабре появилась информация о том, что игрок договорился с «Барселоной» о трансфере.

Спортивный директор «ПСЖ» обвинил испанский клуб в нарушении правил УЕФА.

Контракт футболиста истекает летом, он отказался продлевать соглашение.

Зимой Рабьо перевели в дубль. Сейчас игрок отстранен от тренировок.

«Адриен тренируется, но я не скажу где, с кем и как. Но конечно, он тренируется. Он обязан. Футболист на таком высоком уровне, как у него, не может не тренироваться, если он не травмирован. И так как доступ к базе для него закрыт, он должен организовать все сам.

«ПСЖ» пытается контролировать его личную жизнь. Они хотят, чтобы он надел пижаму в 21:00 перед матчем и чтобы он пошел спать в 23:00. Когда футболист играет, тогда он работает, есть ритм тренировок. Сейчас для Адриена не происходит ничего. Ему нужно присматривать за собой. Его критикуют за то, что он сходил в клуб, но ему не разрешают играть. Это противоречие.

Ощущение, что Адриен – заключенный в «ПСЖ»? Это не ощущение. Он законченный. Он заложник в «ПСЖ». Скоро будут сухари, вода и темница. Этот мир жесток. Футболист существует для того, чтобы играть, а не чтобы стоять на полке. Адриен не играл с декабря и вряд ли сыграет до июня. Для профессиональной карьеры шесть месяцев – это очень много. Его взяли в заложники, потому что он не хотел подписывать новый контракт. Адриен просит только одного: уважать его контракт», – сказал Вероника Рабьо.

Мама Рабьо договорилась с «Барселоной». В «ПСЖ» от нее уже устали