Мората: «Я там, где хотел оказаться давно. Благодарен Симеоне»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал об игре за мадридский клуб.

«Я там, где хотел оказаться давно. Я благодарен Симеоне и тренерам за их уверенность во мне, потому что благодаря им я нахожу свой уровень. Для меня ясно, что мне была необходима уверенность [после ухода из «Челси»]. Это было не лучшее время, но мне не нужно думать о прошлом», – сказал Мората.