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    Мората: «Я там, где хотел оказаться давно. Благодарен Симеоне»

    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал об игре за мадридский клуб.

    «Я там, где хотел оказаться давно. Я благодарен Симеоне и тренерам за их уверенность во мне, потому что благодаря им я нахожу свой уровень. Для меня ясно, что мне была необходима уверенность [после ухода из «Челси»]. Это было не лучшее время, но мне не нужно думать о прошлом», – сказал Мората.

    • Мората находится в аренде в «Атлетико».
    • Права на футболиста принадлежат «Челси».
    • Соглашение с мадридским клубом рассчитано до конца следующего сезона.

    Источник: beIN Sports

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