Надо было пользоваться шансами, которые давали. Бавария явно переоценила этого парня, когда покупала.
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш поделился мнением о количестве своего игрового времени.
«Я не счастлив здесь. Я много работаю, но мне не дают играть. Я хочу играть больше. Может, в другом клубе, мне нужно беспокоиться об этом», – сказал Саншеш.
- Саншеш перешел в «Баварию» в 2016 году.
- Сезон-2017/18 он провел в аренде в «Суонси».
- В текущем сезоне он сыграл за «Баварию» 21 матч, в семи из них он провел на поле больше 30 минут.