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    Саншеш: «Я не счастлив в «Баварии». Много работаю, но мне не дают играть»

    Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш поделился мнением о количестве своего игрового времени.

    «Я не счастлив здесь. Я много работаю, но мне не дают играть. Я хочу играть больше. Может, в другом клубе, мне нужно беспокоиться об этом», – сказал Саншеш.

    • Саншеш перешел в «Баварию» в 2016 году.
    • Сезон-2017/18 он провел в аренде в «Суонси».
    • В текущем сезоне он сыграл за «Баварию» 21 матч, в семи из них он провел на поле больше 30 минут.

    Источник: Kicker

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      IVANRUS777 1 час назад

      Надо было пользоваться шансами, которые давали. Бавария явно переоценила этого парня, когда покупала.

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      Рейтинг: +4525

      KLIM777 2 часа назад

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