Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш поделился мнением о количестве своего игрового времени.

«Я не счастлив здесь. Я много работаю, но мне не дают играть. Я хочу играть больше. Может, в другом клубе, мне нужно беспокоиться об этом», – сказал Саншеш.