Тебе до агуеро как до луны пешком
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился мнением конкуренции с Серхио Агуэро за место в основе.
«Я много говорил об этом с семьей и друзьями. У меня очень хороший этап в карьере и в жизни, стремительный взлет. Я быстро достиг многого, но это нормально. Мне все еще 21 год. Нет причин для спешки.
Я остаюсь на лавке «Манчестер Сити» сейчас, но я борюсь за место в основе. Но я борюсь с лучшим бомбардиром в истории клуба – с Серхио Агуэро. Он очень много помогал мне, и я теперь я борюсь за то, чтобы вернуть место», – сказал Жезус.
- Агуэро стал лучшим бомбардиром «Сити» с ноябре 2017 года, когда он забил 178-й гол за клуб.
- Сейчас на его счету 227 голов, согласно статистике сайта Soccerbase.