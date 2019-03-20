Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился мнением конкуренции с Серхио Агуэро за место в основе.

«Я много говорил об этом с семьей и друзьями. У меня очень хороший этап в карьере и в жизни, стремительный взлет. Я быстро достиг многого, но это нормально. Мне все еще 21 год. Нет причин для спешки.

Я остаюсь на лавке «Манчестер Сити» сейчас, но я борюсь за место в основе. Но я борюсь с лучшим бомбардиром в истории клуба – с Серхио Агуэро. Он очень много помогал мне, и я теперь я борюсь за то, чтобы вернуть место», – сказал Жезус.