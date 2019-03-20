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    Жезус: «Я борюсь за место в основе «Сити». Но я борюсь с лучшим бомбардиром клуба – с Агуэро»

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился мнением конкуренции с Серхио Агуэро за место в основе.

    «Я много говорил об этом с семьей и друзьями. У меня очень хороший этап в карьере и в жизни, стремительный взлет. Я быстро достиг многого, но это нормально. Мне все еще 21 год. Нет причин для спешки.

    Я остаюсь на лавке «Манчестер Сити» сейчас, но я борюсь за место в основе. Но я борюсь с лучшим бомбардиром в истории клуба – с Серхио Агуэро. Он очень много помогал мне, и я теперь я борюсь за то, чтобы вернуть место», – сказал Жезус.

    • Агуэро стал лучшим бомбардиром «Сити» с ноябре 2017 года, когда он забил 178-й гол за клуб.
    • Сейчас на его счету 227 голов, согласно статистике сайта Soccerbase.

    Источник: Sky Sports

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    20.03.2019 20:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: -112

      SuperPAV9 5 часов назад

      Тебе до агуеро как до луны пешком

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