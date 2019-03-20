Погба: «Мы хотим, чтобы Сульшер остался в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о работе с Уле-Гуннаром Сульшером, исполняющим обязанности главного тренера клуба.

«Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Результаты великолепные. У меня потрясающие отношения с ним, у него потрясающие отношения с игроками.

Когда игрок счастлив, он хочет отсаваться счастливым. Сульшер заслуживает этого. Он знает клуб, знает все о клубе. Он счастливый тренер, который придает игрокам уверенности. Это дало нам свободу снова играть и наслаждаться футболом, мы потеряли это с теми результатами, которые были у нас раньше», – сказал Погба.