РФС лишил «Тюмени» шести очков за отказ выплачивать долги футболистам

РФС принял решение снять с «Тюмени» шесть очков за то, что клуб не выполнил требование Спортивного арбитражного суда (CAS) о выплате задолженности по зарплате нескольким своим футболистам. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«4 февраля суд Лозанны удовлетворил жалобы Шайморданова, Шумейко, Фурсина к клубу «Тюмень», и CАS в своем решении сообщил, что клуб должен выплатить игрокам премии по 997 тысяч 500 рублей. Это была премия каждому игроку.

Клуб решение не выполнил, и футболисты обратились в КДК с просьбой снять с «Тюмени» шесть очков, согласно регламенту. Две недели назад у нас было первое слушание по этому вопросу. 6 марта мы отложили заседание и предложили сторонам урегулировать вопрос мирным путем, дали две недели на это.

Сегодня представитель игроков заявил, что поддерживает свои требования, поскольку «Тюмень» на переговоры не идет, документов о том, что долги погашены, тоже нет.

То есть об урегулировании мирным путем речи быть не может. Представитель «Тюмени» это подтвердил. Основания, на которых клуб не платит, необоснованы и незаконны. Решение следующее: за неисполнение решения CАS по этому делу снять шесть очков с клуба «Тюмень» в ФНЛ сезона-2018/2019», – сказал Григорьянц.