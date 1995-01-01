«Чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться». «Ландскрона» раскритиковала канал «Зенита» Z+

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Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» подвергло критике клубный канал петербургского клуба Z+.
В воскресенье Z+ транслировал матч 20-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (1:1). Гостями студии стали Сергей Шнуров, Артемий Лебедев, Илья Варламов и Мария Командная. Первые двое нецензурно выражались во время прямого эфира.
Премьер-лига раскритиковала Z+. Командная, в свою очередь, оказалась от гонорара и заявила, что больше не будет участвовать в передаче.
Несмотря на все это, президент «Зенита» Александр Медведев сказал, что клуб на собирается закрывать Z+.
«Мы готовы к новым вызовам ради болельщиков. Они получат полное погружение» – так анонсировали общественности запуск нового клубного телевидения «Зенита».
Погружение действительно оказалось полным: чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться. Высмеивать в прямом эфире на всю страну своих же футболистов, сравнивать их с бомжами, да еще и выделять на это бюджет. С такими кадрами в клубе никаких врагов не надо.
Неясно, зачем при существующем канале «Зенит-ТВ», который последние сезоны делает самый качественный контент в Лиге, было создавать эту пародию на треш-блогеров. Видимо, как всегда, все решил вопрос освоения бюджетов.
На фоне перестановок в руководстве клуба выход подобного эфира «для болельщиков» сильно подставляет это руководство и служит плохим сигналом для болельщиков «Зенита».
Адекватным решением этой ситуации может быть признание ошибки, отстранение некомпетентных кадров и отказ от попыток повторить подобное шоу в данном формате», – говорится в обращении на официальном сайте «Ландскроны».