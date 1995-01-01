Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    «Чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться». «Ландскрона» раскритиковала канал «Зенита» Z+

    Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» подвергло критике клубный канал петербургского клуба Z+.

    В воскресенье Z+ транслировал матч 20-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (1:1). Гостями студии стали Сергей Шнуров, Артемий Лебедев, Илья Варламов и Мария Командная. Первые двое нецензурно выражались во время прямого эфира.

    Премьер-лига раскритиковала Z+. Командная, в свою очередь, оказалась от гонорара и заявила, что больше не будет участвовать в передаче.

    Несмотря на все это, президент «Зенита» Александр Медведев сказал, что клуб на собирается закрывать Z+.

    «Мы готовы к новым вызовам ради болельщиков. Они получат полное погружение» – так анонсировали общественности запуск нового клубного телевидения «Зенита».

    Погружение действительно оказалось полным: чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться. Высмеивать в прямом эфире на всю страну своих же футболистов, сравнивать их с бомжами, да еще и выделять на это бюджет. С такими кадрами в клубе никаких врагов не надо.

    Неясно, зачем при существующем канале «Зенит-ТВ», который последние сезоны делает самый качественный контент в Лиге, было создавать эту пародию на треш-блогеров. Видимо, как всегда, все решил вопрос освоения бюджетов.

    На фоне перестановок в руководстве клуба выход подобного эфира «для болельщиков» сильно подставляет это руководство и служит плохим сигналом для болельщиков «Зенита».

    Адекватным решением этой ситуации может быть признание ошибки, отстранение некомпетентных кадров и отказ от попыток повторить подобное шоу в данном формате», – говорится в обращении на официальном сайте «Ландскроны».

    Источник: Официальный сайт «Ландскроны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:44
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +899

      mamba9090909 1 час назад

      Официальный сайт «Ландскроны» - не знаю такого сайта. Есть сайт "Ландскрона"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      mamba9090909 1 час назад

      Редакторы! Нет такого клуба "Зенита", есть клуб "Зенит". В какой школе вы учились?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1091

      Ден 781 3 часа назад

      Не хватало только что бы шнур насрал на стол и групповухи с Командной

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1051

      Manilov 3 часа назад

      Это высокое искусство! Ни фига вы не понимаете.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +227

      Pablo845 > Manilov 2 часа назад

      Это ты ничего не понимаешь!Да и НИК у тебя соответствующий!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5022

      silver29 4 часа назад

      Так это "шоу" и рассчитано на быдляцкую аудиторию (полное погружение в навоз), есть спрос вот вам предложение. В городе Ленинграде такого бы в принципе не произошло, в городе лимитчиков это норма сидеть с ногами на столе и матами в прямом эфире ((((((.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +899

      mamba9090909 > silver29 1 час назад

      Город лимитчиков, это Москва. Коренных москвичей там всего 10%.)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77066
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru